L'inciviltà non si arresta. Si continuano a deturpare il territorio, l'ambiente circostante, senza scrupoli. Buste, ingombranti, cartoni e chi più ne ha più ne metta, vengono abbandonati nelle zone periferiche. Aree scambiate per un deposito. Basta farsi un giro per vedere con lo scempio. Un'area presa di mira continua ad essere via Torretta a Boville Ernica.

Si raggiunge la zona con la macchina o furgoni e senza pensarci su si abbandonano sacchi pieni chissà di cosa. Lo sdegno corre anche sui social dove i cittadini segnalano l'incivilità e la presenza dei numerosi rifiuti abbandonati sul territorio. A segnalare lo scempio continuo a Torretta sono stati nel tempo e in più occasioni anche Fare Verde e Radio Boville. Zona anche bonificata dopo le varie segnalazioni, ma gli incivili continuano a colpire.