La morte di Willy Monteiro Duarte ha profondamente scosso la comunità palianese ma non solo. Tante infatti sono state le iniziative nell'Italia intera volte a non dimenticare la giovane vita spezzata da una barbarie inspiegabile. Il comune di Paliano prosegue con le iniziative a lui dedicate. Domenico Alfieri infatti ha comunicato che nella prossima assise comunale, che si terrà entro il 4 dicembre, proporrà ai consiglieri comunali di deliberare di intitolare il Parco dei Cappuccini a Willy.

«Il Parco dei Cappuccini è il luogo dove Willy è cresciuto e dove hanno vissuto e vivranno tanti momenti della loro vita i giovani di Paliano», specifica.

«Dopo il consiglio inaugureremo il Parco che per tanti anni è stato abbandonato. Oggi ha una nuova illuminazione, nuove aiuole con un nuovo impianto idrico, un campo da gioco di basket e una pista di atletica che lo attraversa assieme a nuove panchine e nuovi giochi per bambini. Anche la vecchia fontana è stata restaurata e ripristinata» , ricorda il sindaco.

«Dedicare questo luogo a Willy, è il minimo che possiamo fare come Comunità per continuare a ricordarlo anche lì. Ricorderemo il suo sacrificio, il suo non voltarsi dall'altra parte, il suo altruismo e la sua bellezza. Che sia esempio per le nostre generazioni e quelle future»