Aiuti per le famiglie che hanno a carico un membro con una disabilità gravissima. Prorogato il bando. A farlo sapere è l'amministrazione di San Vittore del Lazio sul sito ufficiale del Comune. «Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per il contributo-assegno di cura in favore delle persone con disabilità gravissima è prorogato al 09 dicembre. Sul sito del Consorzio dei Comuni del Cassinate è possibile consultare il bando e scaricare il modulo di domanda».

Il sostegno consiste nell'erogazione di un contributo o eventuali voucher sociosanitari a favore delle persone in condizione di non autosufficienza e gravissima disabilità con l'intento di promuovere il benessere e la qualità di vita della persona destinataria.