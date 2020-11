Confeziona uno spinello: diciottenne nei guai. A notare il ragazzo sono stati i carabinieri della locale Stazione durante i controlli per il rispetto dei divieti anti-covid .

Il ragazzo è stato così segnalato alla Prefettura per "detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale".

Il diciottenne si stava tranquillamente confezionando uno spinello, contenente marijuana, all'interno di un immobile in disuso. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.