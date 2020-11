Migliora a Veroli l'evoluzione della pandemia da Coronavirus. Ad annunciarlo è stato, poco fa, il sindaco Simone Cretaro.

"Cari Concittadini - scrive il primo cittadino - la situazione generale riguardo alla diffusione del Covid nel nostro territorio è in miglioramento.

Nell'ultima settimana sono aumentati i concittadini negativizzati ed è diminuito il numero netto dei positivi.

Dall'aggiornamento che la Asl mi ha inviato questa sera (martedì 17 novembre) risultano attualmente nel nostro Comune 149 casi di concittadini positivi al Covid, di cui 4 ricoverati in ospedale. Buone notizie anche dalla Casa di Riposo don Luigi e Carolina Scaccia, dove il 95% delle persone che erano risultate positive risultano oggi negativizzate.

Vi comunico due importanti novità sul piano amministrativo.

La prima riguarda la pubblicazione del nuovo avviso pubblico tramite il quale coloro che sono in effettive e perduranti difficoltà economiche e sociali connesse al protrarsi dell'emergenza da Covid-19 potranno ottenere buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari ed altri beni di prima necessità. Le domande, da fare su apposito modulo scaricabile sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.veroli.fr.it , potranno essere presentate dai soli residenti nel Comune di Veroli fino al prossimo lunedì 30 novembre 2020 in una delle modalità indicate nel modulo di domanda.

La seconda riguarda la pubblicazione di un altro avviso pubblico per l'individuazione degli esercenti attività commerciali interessati alla fornitura di generi alimentari tramite buoni spesa erogati dal Comune. Continuiamo a rispettare le ormai conosciute buone pratiche di comportamento, ma soprattutto continuiamo ad usare il buon senso. Grazie a tutti".