L'incidente si è verificato poco fa ai confini tra Alatri e Frosinone, precisamente lungo via Colle Cuttrino. Un furgone è uscito fuori strada andando a finire in un fossato. Subito alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari dell'Ares 118. L'uomo alla guida del mezzo è stato così prelevato dal furgone dai vigili del fuoco. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ma è stato comunque sottoposto a tutte le cure del caso.