Via Valle Valletta, una strada dissestata, pericolosa e ricettacolo di rifiuti. Protestano gli abitanti della zona che si sentono dimenticati e soli nella loro battaglia per la sicurezza. Stando alle testimonianze dei residenti, sono stati eseguiti lavori sulla vecchia ferrovia, protrattisi oltre un anno, per risistemare una frana.

Da tempo le opere sono state ultimate, ma i danni causati alla strada dal passaggio di camion ed escavatori non sono stati riparati, per cui la via presenta profonde buche, avvallamenti ed è pericolosa. Come se non bastasse, trattandosi di una zona decentrata, gli incivili vi abbandonano ogni tipo di rifiuti: vecchi televisori buste di immondizia, pneumatici, plastica e vetro.

Insomma, la zona sembra dimenticata da tutti e gli abitanti, circa dieci famiglie, si sentono privati di ogni strumento per vedere riconosciuti i loro diritti. La sicurezza stradale è prioritaria e in via Valle Valletta non è garantita. È vero che i residenti ormai conoscono perfettamente ogni buca e dosso, per cui sanno come evitare danni alle loro auto, ma su quella via può transitare chiunque e soprattutto con le piogge le buche diventano insidiose rappresentando una pericolosa trappola.

I cittadini si domandano la ragione per cui, nonostante siano stati ultimati i lavori sulla vecchia ferrovia, non sia stata ripristinata anche la strada. Sono preoccupati per l'abbandono selvaggio dei rifiuti che non solo compromette il decoro della zona, ma crea danni all'ambiente. La località, quindi, sembra dimenticata: servita da una strada in pessimo stato, fiancheggiata da ingombranti e immondizia di ogni genere.

I residenti, pertanto, chiedono che venga ripristinata la sicurezza stradale e riguardo ai rifiuti non possono che confidare nella loro rimozione, sperando che in futuro venga installata qualche telecamera per sorvegliare la zona decentrata. Pur non essendo elevata la densità abitativa, è giusto garantire i servizi dovuti agli abitanti, oltre agli automobilisti in transito. Tutti i cittadini di qualsiasi quartiere vanno ascoltati.