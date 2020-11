Uno schianto frontale con un'altra auto. Poi il buio. A perdere la vita un bambino di 5 anni che viaggiava in auto con la madre. La donna è in condizioni disperate. La tragedia nella provincia di Rovigo.

Secondo una prima ricostruzione, le due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, sono intervenuti la Polizia Stradale per i rilievi, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. La strada è rimasta poi chiusa per un paio di ore.

Meno gravi le condizioni dell'altra persona coinvolta nel terribile incidente, il conducente della seconda auto. È stato portato in Ospedale con un codice di media gravità.