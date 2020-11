Un matrimonio speciale, in tempo di Covid, in una giornata di pioggia, in una location incantevole.

Il fatidico sì in pandemia, una scelta originale, così come la coppia di sposi convolati a nozze sabato mattina. Luca Colantonio e Rosamaria Marino sono diventati marito e moglie. Luca, personaggio noto nella città martire, aveva trovato la sua dolce metà già da qualche anno. Dal loro grande e coinvolgente amore è nato un bellissimo bimbo dal visetto dolcissimo, come la mamma, e lo sguardo vispo, più come il papà. E già da tempo tante fanciulle della città martire, e non solo, hanno visto i loro sogni d'amore infrangersi contro un'unione fortissima di due anime che hanno avuto la fortuna di trovarsi nel caos della vita.

Il cuore di Luca e quello di Rosamaria battono all'unisono da anni ormai. Un sì che è andato a coronare e chiudere un cerchio, una famiglia, che ben presto accoglierà un nuovo membro e che rappresenta la vita che va avanti nonostante tutto, nonostante la paura, la pandemia, l'incertezza e le incognite. Rosamaria nel suo meraviglioso abito che lasciava intravedere un dolce pancino, Luca, sempre sorridente, ma ancora più in forma del solito. E l'incantevole cornice della Rocca Janula che li ha ospitati, insieme a pochissimi invitati, in una giornata indimenticabile. E, in questo momento storico così difficile e in cui, spesso, sono le paure a governare le scelte, Luca e Rosamaria insegnano a guardare avanti con speranza, con gioia, con voglia di costruire e di crescere, come persone, come coppia e come famiglia.