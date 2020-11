La polizia è impegnata insieme alle altre forze dell'ordine a far rispettare le norme anti Covid-19.

Proprio durante un servizio di controllo, gli agenti del commissariato di Sora hanno accertato che in un locale della città volsca le regole di distanziamento e quelle sull'uso dei dispositivi di protezione individuale non erano state rispettate dal gestore di un bar e dalla sua dipendente. Non solo.

È stato loro contestato anche il fatto di aver servito bevande alcoliche a ragazzi minorenni, motivo per il quale i due sono stati denunciati per il reato di somministrazione di bevande alcooliche ai minori di anni 18. Nel fine settimana appena trascorso, in tutta la provincia la polizia ha identificato oltre 750 persone, controllato più di 250 veicoli e 62 attività commerciali, di cui 8 sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19.