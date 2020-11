I ladri non hanno vita facile in questo territorio, tra forze dell'ordine impegnati senza sosta e cittadini che segnalano ogni minimo spostamento. Molti, infatti, i tentativi sfumati. Pochi, invece, quelli messi a segno.

Nel weekend la paura per possibili assalti in villette e zone isolate è tornata sia a Sant'Elia che a Cervaro.

Nel primo caso, sono state notate numerose persone "sospette" in paese, segnalazioni che all'arrivo dei carabinieri sembrerebbero non aver trovato riscontri.

A Cervaro, invece, i malviventi sono riusciti a portare via del contante nascosto in casa forse qualche migliaio di euro e sono fuggiti. Resta altissima l'allerta, soprattutto nelle zone più isolate e di campagna dove le bande di malintenzionati hanno più vie di fuga.