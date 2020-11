A grandi passi verso l'istituzione della ztl in centro storico. La giunta comunale ha difatti approvato, lo scorso venerdì 6, il disciplinare per l'accesso nella zona a traffico limitato con il quale vengono definiti i criteri di limitazione e le categorie di veicoli o utenti a cui si applica il divieto d'accesso, il regime di permessi e le deroghe, nonché la specificazione del numero dei varchi e della loro ubicazione e la specificazione dei periodi e degli orari in cui la ztl sarà attiva.

Venendo ai dettagli che interessano maggiormente abitanti e automobilisti in genere, sono ammesse alla circolazione dell'area ztl un massimo di 4 veicoli per ogni nucleo familiare residente nel centro storico, previo accreditamento presso la Polizia municipale che provvederà ad inserire le targhe di ogni macchina autorizzata in una "white list". Sono previste autorizzazioni temporanee per i veicoli che effettuano servizi di carico e scarico merci, accessi per cerimonie religiose e civili, per traslochi e operazioni di cantiere, nonché autorizzazioni speciali per diversamente abili proprietari di auto.

Importante anche conoscere gli orari in cui il Comune vorrebbe istituire la ztl: tutti i giorni, dalle ore 22 alle ore 6. Una fascia oraria che, già nel corso di un incontro pubblico tenutosi a luglio, suscitò un ampio dibattito, ma che è stato confermato in sede di decisione da parte della giunta. L'intenzione generale, alla base delle disposizioni, è quella di «Ridurre la circolazione veicolare e pedonalizzare la ztl, migliorandone la qualità e la vivibilità, al fine di poter meglio fruire degli spazi cittadini, consentendo alle persone di condividere in condizioni di maggiore sicurezza gli spazi pubblici del centro, anche attraverso il controllo automatico degli accessi alla ztl».

I varchi saranno 2, già noti: Porta San Pietro e l'ingresso Vasone-Viale Duca d'Aosta. La documentazione è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'approvazione. Una volta giunto il "sì", i varchi saranno accesi. Quando? È presumibile con l'inizio del 2021 o giù di lì.