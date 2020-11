Il Comune in campo per le persone fragili. Per evitare spostamenti e aiutare anziani e persone fragili il Comune è sceso in campo. «Abbiamo deciso di riprendere il servizio di aiuto a domicilio messo a punto nei mesi scorsi con l'assessorato ai Servizi sociali spiega il sindaco Nella prima fase della pandemia, il sostegno e la disponibilità dei volontari si sono rivelati utili ed efficaci.

Con lo stesso spirito di solidarietà, sono certo che sapranno offrire, anche ora, un aiuto indispensabile e gratuito». Per ricevere spesa o medicine a domicilio si possono contattare i numeri 0776914813 o 3270165657 (anche tramite messaggio

WhatsApp).