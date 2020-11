+ 34 nuovi contagi a Sora. Il sindaco Roberto De Donatis ha aggiornato i suoi concittadini tramite i social. "Vi comunico che abbiamo avuto 34 nuovi casi di positivi, con 41 nuove guarigioni, pertanto si conferma la tendenza ad una lenta progressiva diminuzione del numero totale degli attualmente positivi che passa da 335 a 328 - ha aggiunto il sindaco -. Concludo con le consuete raccomandazioni mai come ora sempre più fondamentali per vincere questa dura battaglia: distanziamento, mascherine ed igienizzazione frequente delle mani in primis".