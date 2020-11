La Squadra Volante di Frosinone, nel pomeriggio di ieri, è intervenuta per una rissa tra cittadini stranieri avvenuta di fronte ad un bar della zona Scalo.

La pattuglia in transito ha notato tre uomini che discutevano animatamente tra loro e che subito dopo venivano alle mani. Gli agenti sono subito intervenuti ma per sedare la rissa ed è stato necessario l'intervento di altri equipaggi che, giunti nell'immediatezza, hanno permesso di fermare i tre che sono stati denunciati per rissa ed ubriachezza molesta.