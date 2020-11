Da oggi l'ufficio postale di via Cantelmi sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Lo ha comunicato Poste Italiane. "Durante il periodo dei lavori nella sede di Sora 1, in via Cesare Balbo, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell'ufficio di via Cantelmi per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta, il pagamento delle pensioni non ancora riscosse e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario - fanno sapere dalla centrale di Poste Italiane-

Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione dei cittadini anche le sedi di Broccostella, in via Stella, 53 aperto con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 e Isola del Liri, in via Napoli 64, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. L'ufficio postale di Sora, in via Cantelmi, riaprirà martedì 1 dicembre con i consueti orari".

Una notizia che di certo non ha sollevato i cittadini già costretti a lunghe file fuori dall'ufficio postale di via Cantelmi. Persone distanziate, con le mascherine, in coda fino al vicino corso Volsci aspettando il proprio turno.

In molti si augurano che gli sportelli di via Cesare Balbo riescano ad assorbire la mole di lavoro, dato che Sora conta un numero cospicuo di abitanti, è infatti la quarta città della provincia di Frosinone per popolazione. Al momento, però, non resta che portare pazienza e aspettare che l'ufficio centrale venga riaperto al pubblico dopo i lavori.