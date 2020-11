L'episodio si è verificato alcuni giorni fa, ma a farlo emergere è stata poco fa una comunicazione delle forze dell'ordine in merito all'attività svolta nell'ultima settimana.

"Nel pomeriggio dell'11 novembre - è scritto nella nota stampa - gli agenti della Polizia Ferroviaria di Frosinone sono intervenuti, su segnalazione di un cittadino, presso un cavalcavia ferroviario nei pressi della stazione dove vi era una persona con intenti suicidi. Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccare e mettere in sicurezza il giovane, un ventisettenne italiano, che aveva superato la rete di recinzione del cavalcavia e, in precario equilibrio, si era aggrappato a questa in corrispondenza della linea elettrica alta tensione delle FFSS. Allertato precedentemente il 118, i sanitari hanno trasportato il ragazzo in evidente stato di agitazione presso l'ospedale cittadino per le cure del caso".