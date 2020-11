Torna il mercato bisettimanale per evitare assembramenti. L'amministrazione Ottaviani, infatti, mediante l'assessorato al commercio, coordinato da Antonio Scaccia, sta lavorando al calendario della turnazione degli ambulanti, all'interno dei mercati cittadini di Selva Piana, largo Turriziani e del Giardino, nelle giornate di giovedì e domenica.

Il provvedimento sta per essere adottato in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria e, soprattutto, nell'ottica di giungere al ripristino delle modalità usuali di svolgimento delle attività mercatali nel periodo delle festività natalizie.

A partire dalla prossima settimana, dunque, le attività dei mercati alimentari proseguiranno la propria attività sempre a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone. Il tutto, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza e le prescrizioni sanitarie tra i visitatori.

A questo scopo, i mercati si svolgeranno due volte a settimana, mediante turnazione degli ambulanti. Oltre al consueto svolgimento delle attività commerciali del giovedì, infatti, di concerto con le associazioni degli esercenti, saranno posizionati i banchi dei prodotti anche la domenica. La necessità di una turnazione si è mostrata la soluzione più percorribile, stante l'obbligo di garantire il rispetto delle norme e abitudini riguardanti il distanziamento sociale anche nell'ambito di ambienti aperti. Per informazioni, è possibile contattare l'ufficio commercio ai seguenti recapiti: 0775/2656613; antonio.iacuissi@comune. frosinone.it; commercio@comune. frosinone.it.