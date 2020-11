Tentato furto alla scuola materna di via Donizetti. Questa mattina il personale scolastico ha trovato la porta forzata e ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto per verificare l'accaduto. I malviventi non hanno portato via nulla, nella scuola non ci sono attrezzature particolari, solo giochi, colori e qualche strumento utile alla didattica. Nessun danno a banchi e mobilio. I bambini sono regolarmente entrati a scuola. La struttura era chiusa da venerdì.