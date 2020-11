Investita in pieno centro da un'auto che non avrebbe proprio visto la signora, facendola finire a terra.

A soccorrere per primo la donna, maestra di 43 anni, è stato lo stesso automobilista che subito ha bloccato la vettura, è sceso e ha dato l'allarme. Tante le persone accorse in via De Nicola: nell'immediatezza dei fatti non era possibile stabilire la portata delle ferite e le possibili conseguenze per la donna.

L'ambulanza non era disponibile: per questo è arrivata sul posto un'auto medica in attesa del mezzo che sembrerebbe essere stato richiesto all'ospedale di Sora. Oltre ai carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno subito cercato di ricostruire la dinamica. La donna, nonostante lo choc non ha riportato ferite tali da far temere per la sua vita.