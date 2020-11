Nonostante il mondo della scuola si stia muovendo tra una miriade di difficoltà, c'è, comunque, la necessità di programmare il futuro. Per questo l'amministrazione provinciale ha predisposto il piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2021 - 2022, che dovrà passare al vaglio della Regione Lazio. Un piano, quello firmato dal consigliere delegato, Alessandra Sardellitti, e dal responsabile di servizio dell'ente di piazza Gramsci, Alberto Cerilli, la cui esigenza principale è stata quella di salvaguardare gli assetti attuali, senza stravolgere gli equilibri, considerate le grandi difficoltà cui sta andando incontro la scuola a causa della pandemia.

«Il piano di dimensionamento - si legge nel documento - della rete scolastica della provincia di Frosinone per l'anno 2021 - 2022 è stato predisposto nel rispetto delle norme statali e dei criteri contenuti nell'atto di indirizzo della Regione Lazio, ma anche attraverso una continua e costruttiva interlocuzione tra i diversi livelli della rete istituzionale. Infatti, sono state acquisiti le proposte dei Comuni, alcune delle quali sprovviste dei pareri espressi dai Consigli di Istituto delle scuole del primo ciclo, i pareri dei Consigli d'Istituto delle scuole secondarie di secondo grado, interessate alle proposte di modifica e la mappatura delle pluriclassi esistenti.

La linea generale condotta dalla Provincia di Frosinone, in considerazione delle specifiche peculiarità e omogeneità territoriali, è stata quella di mantenere inalterato lo stato attuale degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori di secondo grado, salvaguardandone le autonomie e tenendo in debita considerazione i pareri fatti pervenire dai Comuni e dai Consigli di Istituto.

La scelta di mantenere inalterato lo stato attuale degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori di secondo grado della provincia di Frosinone, è dovuta anche alla particolarità dell'anno in corso a causa dell'emergenza Covid-19 che ha coinvolto l'intero Paese, pregiudicando il regolare svolgimento delle attività scolastiche che deve essere effettuato in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio - emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione».

«Inserire in un contesto così delicato, volubile e frammentario - prosegue il documento - un dimensionamento scolastico, appare un mero appesantimento del sistema scuola, quest'anno fortemente pressato da continue richieste di adattamento di programmazione ed organizzazione, in parallelo con l'evolversi della situazione pandemica.

L'Amministrazione Provinciale di Frosinone, nello specifico contesto di azione, ha proposto, nei vari casi, soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, ecc...). Pertanto, in considerazione ciò, si propone di mantenere inalterato lo stato attuale degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori di II grado sottodimensionati».

Una conclusione che ha portato a confermare alcune situazioni. Per le scuole di primo grado: mantenimento degli istituti comprensivi di Guarcino, Piglio, Serrone, Monte San Giovanni Campano 1 e 2 e Sant'Elia Fiumerapido; per gli istituti di secondo grado invece mantenimento delle pluriclassi all'IIS Angeloni di Frosinone, all'IIS Brunelleschi di Frosinone, all'IIS Marconi di Anagni, all'IIS Baronio di Sora.

Tutto con l'obiettivo di: garantire un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico, educativa e formativa sul territorio; innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio; realizzare nelle pari opportunità l'uguaglianza sociale e di genere; realizzare il diritto all'apprendimento e successo formativo; evitare l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa; ridurre il disagio degli studenti; assicurare nel tempo continuità e stabilità dell'organizzazione della rete scolastica.

Non solamente, comunque, la necessità di mantenere inalterato lo stato attuale degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori di secondo grado per non creare altri disagi già ampiamenti creati dalla pandemia, ma anche l'obiettivo, per quanto possibile, di ampliare l'offerta formativa.

Nel documento inviato dalla Provincia di Frosinone alla Regione Lazio c'è anche la richiesta di istituzione di nuovi indirizzi. Per l'IIS Alighieri di Anagni, ad esempio, si è pensato a un liceo musicale; per l'IIS Simoncelli di Sora a un liceo musicale e coreutico, mentre per l'IIS Medaglia d'oro di Cassino a un corso di studi di Grafica e Comunicazione (corso diurno) e di Costruzioni, ambiente e territorio (corso di secondo livello). Infine, per l'IIS Carducci di Cassino la richiesta è di un liceo musicale. Adesso la parola passa alla Regione Lazio che acquisirà i Piani provinciali e li integrerà nei propri strumenti di pianificazione e programmazione in materia di istruzione.

Il piano provinciale di dimensionamento scolastico, nella sua globalità, è il risultato di uno studio caratterizzato da una serie di scelte puntuali, comunque, propedeutiche ad una visione generale del territorio, in quanto inteso come una "programmazione di area vasta" tesa ad omogeneizzare l'offerta del servizio dell'istruzione in tutto l'ambito provinciale.

La formazione della proposta del piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale, per l'anno scolastico 2021/2022, è stata basata sullo studio approfondito del territorio e delle proprie esigenze, per la corretta erogazione del servizio scolastico anche in relazione alle specifiche peculiarità storico - insediative, geomorfologiche e relazionali tra i vari ambiti comunali.