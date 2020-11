L'incidente si è verificato nella tarda mattinata e attorno alle 12 i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Collepardo sono stati allertati, vista la zona impervia, dell'avvenuto incidente. La signora si stava dirigendo verso la vetta di Monte Viglio ma all'improvviso è scivolata riportando una frattura alla gamba sinistra. Sul posto sono giunti così i sanitari del 118, un vigile urbano di Filettino e i volontari del Soccorso Alpino di Collepardo con questi ultimi che hanno coordinato l'intera operazione. La donna, originaria di Roma, una volta raggiunta dai volontari del Soccorso Alpino è stata stabilizzata e poi trasportata in barella scendendo a valle per circa 150 metri di quota. Così giunti nel punto stabilito un mezzo del Soccorso Alpino ha prelevato la ferita e trasportata per ulteriori 4 chilometri lungo un sentiero sterrato, fino al luogo dove era presente l'ambulanza. I sanitari a questo punto hanno preso in carico la ferita e l'hanno trasportata all'ospedale di Alatri per le cure del caso. Ancora una volta provvidenziale l'intervento dei volontari della Stazione del Soccorso Alpino di Collepardo sempre in prima linea per queste particolari operazioni di soccorso.