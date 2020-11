Tanta paura e lesioni importanti: questo il bilancio dell'aggressione di un cane ai danni di una donna a Veroli. Ferita una sessantenne trasportata in ospedale ad Alatri. L'episodio si è verificato nella giornata di giovedì proprio nel centro storico. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la verolana, in Via delle Selle, è stata attaccata dal cane dei vicini; un animale di grossa taglia, più nello specifico un incrocio tra un pitbull e un boxer.

L'animale si è avventato contro la donna che nulla ha potuto fare per evitare di essere azzannata. Per la signora, diverse le lesioni riportate; profonde ferite al braccio e al collo nonché alla testa. Il cane, scagliandosi con forza contro la donna, l'ha gettata a terra facendole sbattere violentemente la nuca.



I soccorsi

A seguito dell'aggressione, la signora è stata trasportata d'urgenza all'ospedale "San Benedetto" di Alatri, dove è stata sottoposta alle prime cure; necessari parecchi punti di sutura.

La sessantenne, ancora sotto shock, fortunatamente non è in pericolo di vita ma dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti per scongiurare danni permanenti, specialmente per la mobilità del braccio.