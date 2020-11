"Dalle ore 11 di oggi è attivo il numero 3331252289 che risponde h24 e fornisce assistenza di qualsiasi tipo: assistenza psicologica, consulenza sui comportamenti sociali e personali, numeri di tutta la Asl, riferimenti e di qualsiasi cosa abbiano necessità cittadini e comunità. Risponde giorno e notte ininterrottamente con un operatore sempre preparato".

Ad annunciarlo è Mauro Buschini, presidente del Consiglio regionale, che ha rilanciato una nota della Asl di Frosinone. Un servizio di grande importanza in un momento particolarmente delicato della pandemia da Coronavirus, che rende le persone molto esposte al rischio di problemi psicologici nell'affrontare una situazione mai vissuta nella storia. Ma un servizio utile anche a prescindere dall'epidemia in corso e che potrà essere di grande ausilio per tutta la popolazione in ogni momento.