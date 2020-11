Una app per seguire l'andamento del contagio nella città di Frosinone. È operativa da ieri, sul sito del Comune capoluogo. "Fr monitoraggio" è composta da due profili di gestione dei dati: il primo, ad uso esclusivamente interno e destinato agli enti pubblici competenti sull'emergenza sanitaria, il secondo, ad uso esterno, con accesso diretto e gratuito da parte dell'intera popolazione.

Attraverso il sistema di georeferenziazione, gli enti potranno monitorare l'andamento della curva ai fini dell'analisi epidemiologica dei dati, effettuando inoltre un efficace tracciamento dei contatti.

L'altro profilo, invece, è consultabile dai singoli cittadini, i quali avranno la possibilità di riscontrare, in forma del tutto anonima, l'evoluzione e diffusione del virus nelle dieci zone in cui è stata suddivisa la città. L'informazione potrà servire a evitare la frequentazione delle aree ove dovessero concentrarsi situazioni di maggiore criticità. Risulterà, infatti, visualizzabile immediatamente il numero delle persone positive, o in isolamento nelle varie aree.

Gli obiettivi che il Comune può centrare con l'applicativo sono: ottimizzazione dei servizi per la sorveglianza sulla popolazione fragile, organizzazione di servizi per la gestione dell'emergenza sulla base della geolocalizzazione delle strutture esistenti sul territorio e risposta al fabbisogno di assistenza e cure domiciliari.

Nel periodo che va dal 5 al 12 novembre dall'app si nota come l'incremento giornaliero dei casi è stato dello 0,4% nella zona 8 (centro-De Matthaeis- Madonna della neve), dello 0,2% in zona 1 (centro storico), zona 4 (Colle Timio-corso Lazio) e zona 6 (Cavoni-Polledrara). Mentre il dato della morbosità è di 1 per la zona 8 (centro-De Matthaeis-Madonna della neve), di 0,7 per la zona 1 (centro), di 0,6 per le zone 2 (Maniano, Casilina Sud), 3 (America Latina-Pescara) e 7 (Colle Cottorino-Maria) e di 0,5 per le zone 5 (area industriale-aeroporto-Casilina Nord) e 6 (Cavoni-Polledrara).

Questo, invece, l'andamento dei casi segnalati dalla Asl nell'ultimo periodo: 6 novembre 57, 7 novembre 33, 8 novembre 14, 9 novembre 23, 10 novembre 25, 11 novembre 26, 12 novembre 15, 13 novembre 11. Sono 204 casi in otto giorni per una media di 25,5. Sempre con riferimento al 13 novembre, il Comune di Frosinone conta 8 persone decedute (0,69%), 440 in isolamento domiciliare (37,9%), 375 positivi (32,3%) e 338 negativizzati (29,11%). Nel periodo gli isolati hanno oscillato tra i 435 e i 492, i positivi tra 375 e 404 (724 il totale dall'inizio dell'emergenza), i negativizzati sono invece cresciuti da 235 a 338.

«Sarà possibile individuare immediatamente il valore assoluto dei casi positivi segnalati dalla Asl ogni giorno - dichiara il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - Sarà possibile visionare anche il dato assoluto e la percentuale della situazione alla data indicata, tenendo conto delle persone in isolamento, positive, negativizzate, decedute, monitorando anche l'andamento del quadro epidemiologico. Tra i tool a disposizione, anche quello relativo all'indice della possibilità di contagio. Il grafico in questione illustra l'andamento della media della possibilità di contagio sull'intero territorio comunale. Mediante il grafico, sarà quindi possibile seguire il trend della situazione epidemiologica in tempo reale.

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo il Comune ha sentito la necessità di dotare i propri cittadini di un ulteriore strumento di prevenzione e contenimento del virus. L'uso della tecnologia, in tal senso, può rappresentare un alleato fondamentale. Del resto, istituzioni scientifiche nazionali e internazionali a cui l'applicativo è stato illustrato, hanno espresso grande interesse per l'iniziativa che il Comune di Frosinone ha lanciato, in quanto costituisce un modello interessante di analisi per le città dalle dimensioni analoghe al capoluogo».