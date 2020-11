Sale a 340 il numero di sorani attualmente positivi nella città. A diramare i dati è stato il sindaco Roberto De Donatis durante il consueto aggiornamento via social. "Abbiamo 21 nuovi positivi, 13 cittadini negativizzati ed il decesso di un uomo di 84 anni". De Donatis esprimendo cordoglio per la scomparsa del concittadino, ha informato che giovedì prossimo si terrà una riunione tra i sindaci del distretto C e il neo direttore generale della Asl, Pierpaola D'Alessandro.

Il sindaco ha poi commentato la notizia sull'ospedale Santissima Trinità definito come "pulito". "Se Sora deve dare delle risposte no covid ci aspettiamo un grande impegno per rimpinguare l'ospedale di risorse umane e strumentazioni e - ha chiosato - sulla salute non si deve fare demagogia e strumentalizzazione".