Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 40.902). La vittime sono 544 contro le 550 di ieri, cifra che porta il totale a 44.683 vittime dall'inizio dell'emergenza. Aumenta di 76 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva, Il dato torna leggermente a salire dopo che negli ultimi quattro giornate l'incremento aveva iniziato a rallentare: +120 martedì, +110 mercoledì, +89 giovedì, +60 ieri. Il totale dei contagi dal'inizio della pandemia è di 1.144.552. Per quanto riguarda i tamponi, sono 227.695 quelli effettuati, oltre 27 mila in meno di ieri, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 18.683.111. Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 16,3% (ieri era stato 16,04%).

Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 40.902). La vittime sono 544 contro le 550 di ieri, cifra che porta il totale a 44.683 vittime dall'inizio dell'emergenza. Aumenta di 76 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva, Il dato torna leggermente a salire dopo che negli ultimi quattro giornate l'incremento aveva iniziato a rallentare: +120 martedì, +110 mercoledì, +89 giovedì, +60 ieri. Il totale dei contagi dal'inizio della pandemia è di 1.144.552. Per quanto riguarda i tamponi, sono 227.695 quelli effettuati, oltre 27 mila in meno di ieri, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 18.683.111. Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 16,3% (ieri era stato 16,04%).

Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti

a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D'APRILE, EVA CSUTHI

06 Ottobre 2020

Il 21,8% dei nuovi contagi giornalieri arriva dalla Lombardia: 8.129 Su 37.255. Segue poi il Piemonte 4.471 e il Veneto 3.578. Ltre sette regioni oltre il mille casi: campania 3.351, Lazio 2.997, Emilia-Romagna 2.637, Toscana 2.420, Puglia 1.741, Sicilia 1.729, Liguria 1.091. Poi ci sono Abruzzo 939, Marche 779, P rovincia autonoma di Bolzano 690, Umbria 579, Friuli Venezia Giulia 558, Sardegna 396, Calabria 333, Basilicata 265, Valle D'Aosta 245, provincia autonoma di Trento 206 e Molise 121.