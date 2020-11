Nella tarda mattinata di ieri, gli uomini della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, nel corso di specifici servizi in ambito autostradale, volti al contrasto di comportamenti delittuosi, all'altezza del casello di Anagni hanno proceduto al controllo di una Renault Clio con tre persone a bordo, dopo averla seguita per circa due chilometri. Gli occupanti, che subito hanno manifestato un certo nervosismo, non hanno saputo fornire indicazioni valide sul motivo del loro viaggio ed in virtù di questi elementi sono stati sottoposti ad accertamenti più minuziosi.

Da questi, infatti, è emerso che uno dei passeggeri, tutti cittadini rumeni, era da ricercare poiché condannato per il reato di furto aggravato da parte della autorità giudiziaria. Inoltre, il meticoloso controllo ha permesso di accertare che l'autista era privo della patente di guida ed il veicolo era stato noleggiato in violazione delle norme vigenti, con la conseguente elevazione delle prescritte sanzioni amministrative. Al termine degli accertamenti, l'arrestato è stato condotto presso il carcere di Rieti.