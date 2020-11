Si attendeva l'ok per poter dare seguito al potenziamento del sistema di videosorveglianza in uno degli ingressi alla città di Ferentino, nel parcheggio Labrofico Cuppi inaugurato lo scorso agosto. Telecamere di ultima generazione, collegate alle forze dell'ordine, tecnologiche, per il riconoscimento delle targhe automobilistiche, e non solo. E l'ok è arrivato giovedì durante la riunione del comitato per l'ordine pubblico. All'incontro ha partecipato anche il sindaco Antonio Pompeo al quale è stato dato il consenso al potenziamento dell'impianto di videosorveglianza.

Impianto già installato e per cui si attendeva, quindi, il nulla osta. Occhi puntati nell'area del nuovo parcheggio vicino al casello autostradale, allo svincolo della superstrada e alla stazione ferroviaria. Attraverso questi strumenti, si intende favorire un maggiore controllo, reprimere eventuali fenomeni di vandalismo, di violenza, di illegalità, dunque garantire più sicurezza ai cittadini. Si dà seguito anche all'impegno assunto dal sindaco Antonio Pompeo che, anche nel secondo mandato, ha sempre tenuto alta l'attenzione sulla sicurezza.

L'obiettivo del primo cittadino è stato quello di attivare le telecamere in più punti strategici della città. Per l'Amministrazione Pompeo si tratta di un risultato importante, soprattutto perché si riescono a dare risposte concrete alle numerose richieste dei cittadini per un miglior controllo del territorio unito ad una maggiore sicurezza.