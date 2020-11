Serie di operazioni dei carabinieri della Compagnia di Anagni. Tra queste il rispetto e la verifica del rispetto dei Dpcm in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Obiettivo dei militari verificare la presenza di possibili assembramenti. Durante i controlli identificate 53 persone, controllati 62 veicoli ed elevate 8 contravvenzioni.

Nello specifico l'operazione di maggiore rilievo ha visto protagonisti i militari della locale Stazione, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Frosinone lo scorso 11 novembre. E per questo è stato tratto in arresto un 62enne di Anagni. L'uomo doveva scontare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per motivi di droga reato commesso a Paliano nel 2009. L'arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia.