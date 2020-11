Ieri a Pignataro Interamna i Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri hanno tratto in arresto S.G., 30enne della Valle dei Santi, a seguito dell'aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con quella della custodia cautelare.

L'uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti ed armi, già responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna, dopo l'ennesimo episodio di stalking denunciato dalla giovane donna, ormai disperata, è stato arrestato dai Carabinieri in considerazione della pericolosità del soggetto. A seguito del provvedimento dell'aggravamento della misura cautelare emesso dall'Autorità Giudiziaria di Cassino, il 30enne è stato tradotto in carcere.