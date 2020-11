Continua l'impegno dell'Avis comunale di Frosinone, soprattutto per fronteggiare l'emergenza della carenza di sangue. Una nuova raccolta è prevista per domani dalle 8.30 alle 11.30 nella Asl provinciale di Frosinone, palazzina "Q" - Centro Trasfusionale piano 1.

I donatori potranno, se vorranno, effettuare anche il test sierologico. Importante produrre copia fronte-retro della tessera sanitaria, da consegnare al Centro Trasfusionale di Frosinone.

«Gli ospedali della Regione sono in affanno e le scorte ridotte aggravano il servizio offerto dalla Sanità ai ricoverati - si legge sulla pagina Facebook dell'Avis comunale di Frosinone - Si "soffre" sia per le terapie che per gli interventi chirurgici con gravissime ripercussioni per annullamenti e posticipazioni di assistenza sanitaria al cittadino-malato. Domani saremo presenti al Centro Trasfusionale Frosinone per la raccolta straordinaria di sangue, con la presenza di giovani e vecchi volontari dell'Avis cittadina che sono fiduciosi nella umana solidarietà».

Durante l'evento saranno fornite assistenza e informazione per diventare "donatore periodico" di sangue o plasma nella Asl di Frosinone associandosi con l'Avis comunale di Frosinone. Ricordiamo i requisiti necessari per la donazione: età: 18–65 anni, 60 anni è il limite di legge se si dona per la prima volta; documento di riconoscimento (obbligatori il codice fiscale e un documento d'identità nazionale valido). Per gli stranieri passaporto con visto di ingresso per turismo o per studio o con permesso di soggiorno. Per la donazione di plasma ci sono modalità simili alla donazione sangue ma meno vincoli e possibilità di donare più ampie, con tempi brevi di periodicità (info complete dal sito internet www.avisfrosinone.it ).