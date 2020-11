Nella giornata di ieri, il personale della Squadra Volante della Questura di Frosinone ha provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di origine albanese, identificato quale autore di una rapina avvenuta a fine ottobre in centro città.

Il giovane è stato individuato dopo una serie di accertamenti, che hanno confermato agli investigatori della Polizia di Stato i primi sospetti, subito caduti sul ragazzo, già pregiudicato per reati simili compiuti, tra l'altro, con medesime modalità e negli stessi luoghi.

Il ventiduenne infatti, si era introdotto all'interno dell'abitacolo di un veicolo, fermo per una breve sosta, ed aveva intimato con tono perentorio e minaccioso al conducente di partire con l'auto. La giovane vittima, spaventata e disorientata aveva eseguito l'ordine fino a giungere in un posto ancora più appartato, dove il malfattore gli aveva strappato il portafogli impossessandosi del denaro al suo interno.

Gli agenti, intervenuti subito dopo, dal racconto del rapinato, avevano individuato l'albanese come possibile autore del reato. I sospetti iniziali hanno trovato conferma in una serie di accertamenti effettuati nel corso dell'indagine che hanno portato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone.