Ennesimo schianto ieri sera sulla Casilina. Solo lampeggianti e sirene e la paura che si è fatta strada dopo aver visto l'impatto tra una Ford Fiesta e una Smart, sbalzate dopo l'impatto.

Nella Fiesta, una donna di 50 anni, rimasta intrappolata tra le lamiere: necessario, poco dopo le 19, l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino che hanno provveduto a tirarla fuori dall'abitacolo, affidandola ai soccorsi del 118.

In un primo momento, vista la scena, si era temuto per il peggio. Per fortuna, nessuno dei coinvolti è risultato a rischio vita. La donna è stata trasferita in codice giallo al Santa Scolastica per gli accertamenti del caso. Ferite meno gravi per l'altro conducente: una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo.

Subito sul posto i carabinieri del capitano Giuseppe Scolaro che hanno assistito i soccorritori e poi hanno effettuato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità. Traffico in tilt.