+24 cittadini positivi al covid-19, ma il numero non sale e resta stabile rispetto alle precedenti 24 ore. Questi i dati diramati dal sindaco Roberto De Donatis durante il suo consueto video social. "A Sora oggi sono 333 i positivi in città: il numero non oscilla rispetto a ieri perché seppur abbiamo 24 nuovi casi positivi al virus, fortunatamente sono 24 anche i negativizzati". Ha detto De Donatis in collegamento web ricordando ai suoi concittadini di rispettare le norme anti-contagio ed ha anticipato che la catena della solidarietà si è messa nuovamente in moto.