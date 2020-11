Il sindaco fa il punto, a Cassino sono 317 i positivi, mentre i negativizzati sono 407 (riferiti dall'inizio della pandemia). Novità sul mercato settimanale, che si svolgerà come confermato anche dall'ordinanza regionale. Mentre non ci sarà quello dell'antiquariato che avrebbe dovuto svolgersi domani, domenica, quindi giorno festivo, e in una zona della città in cui vige l'ordinanza di divieto di stazionamento e assembramento. La raccomandazione è quella di adottare tutte le precauzioni e, per i soggetti più a rischio, di uscire il meno possibile di casa.