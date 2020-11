Si avvicina la scadenza per tre bandi pubblici emessi dal "Gal Ernici Simbruini", che ha la sede a Vico nel Lazio, guidato dal presidente Giovanni Rondinara. Due sono pronti a scadere il prossimo 17 novembre mentre un terzo il 23 novembre. Tutti e tre hanno una dotazione finanziaria di 100mila euro ciascuno. Per quanto riguarda i bandi che scadranno il prossimo 17 novembre il primo riguarda la "Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare.

«Possono fare domanda di sostegno - ricorda Rondinara - partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività tra enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona, aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona». Il secondo bando che scadrà sempre il 17 novembre riguarda la "cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali". Anche in questo caso possono rispondere gruppi in partenariato, anche in forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituito da almeno due soggetti tra imprese agricole imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, singole o associate.

Infine il bando che scadrà il prossimo 23 novembre riguarda "Investimenti nelle imprese agroalimentari" e consentirà investimenti materiali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli. Ancora pochi giorni per le imprse nel partecipare ai bandi.