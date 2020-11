Il "Sistema Informativo Territoriale" del Comune è realtà. Dopo gli annunci alla presenza della parte politica e tecnica, ecco la presentazione ufficiale del sistema in webinar, a cura della società "NeMeA Sistemi srl", che opera nel campo dei sistemi informativi territoriali e geografici. Il Sit è stato ideato per garantire semplicità di accesso, maggiore trasparenza, certezza del dato e omogeneità di gestione: servirà infatti al settore edilizio urbanistico per svolgere funzioni di pianificazione e controllo del territorio, integrando i dati della cartografia di base (Prg, piani particolareggiati, piano provinciale, Carta d'uso del suolo regionale) con quelli della vincolistica esistenti e sovrapponendo il tutto alla cartografia catastale.

Ai cittadini e ai professionisti sarà resa disponibile la consultazione online delle mappe e della cartografia territoriale comunale, con tutta la vincolistica statale e regionale, con possibilità di produzione dei certificati di destinazione urbanistica di sola consultazione, con l'individuazione dei mappali sia tramite listato che con la selezione diretta in mappa. Queste sono solo alcune delle potenzialità del Sit implementate nei prossimi mesi. La partecipazione al webinar è gratuita e si svolgerà giovedì 3 dicembre (dalle ore 16 alle ore 17) collegandosi a https://meet.google.com/jye-izef-bbt.