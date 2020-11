Aumenta il numero delle regioni in zona rossa: questo secondo il monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute. Ad ora sono sette perché a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d'Aosta stanno per aggiungersi, in base ai dati della settimana dal 2 all'8 novembre, Campania e Toscana. Le Regioni in zona arancione salgono a 9 con Emilia-Romagna, Friuli e Marche che si uniscono ad Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Restano gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto.

In base all'ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver avvertito le Regioni interessate dai nuovi provvedimenti, ha firmato l'ordinanza che cambia le restrizioni per loro.

In molte regioni, quindi, la situazione sarebbe in peggioramento. Su questo punto dalla Cabina di regia fanno notare che l'epidemia "seppur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una lieve riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente". Questo potrebbe essere "un segnale precoce di impatto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 25 ottobre 2020". Ovviamente bisognerà aspettare alcune settimane per capire la tendenza.