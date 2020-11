Sicuramente lo scorso anno scolastico e quello attuale resteranno per sempre impressi nella loro mente.

Resteranno scritti nero su bianco sulle pagine di storia.

E un pezzo di storia l'hanno scritta anche gli studenti, ieri mattina, quando alle 8 si sono collegati sulla piattaforma YouTube per comunicare tra di loro, per vedere garantito un loro diritto: lo svolgimento dell'assemblea d'istituto. Circa 1200 studenti on line: i ragazzi dell'istituto superiore "Alessandro Volta" di Frosinone.

Alunni degli indirizzi "Amministrazione, Finanza e Marketing Chimica, materiali e biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica Informatica e telecomunicazioni Meccanica e Meccatronica Sanitario" hanno partecipato alla prima assemblea d'istituto, distanti, ma vicini. Dalle loro abitazioni, dove stanno svolgendo anche la didattica a distanza; tramite il loro pc, il loro tablet, si sono "connessi" per dare voce al loro diritto di studenti. E così dalle 8 alle 9 hanno aderito al progetto ideato dal loro compagno, Simone Vona, 5ª A indirizzo sanitario, tra l'altro eletto proprio ieri rappresentante d'istituto.

Quattro i punti all'ordine del giorno dell'assemblea: problematiche dell'istituto, discussione sui docenti, problemi individuali, comportamento generale. «Oggi ogni persona che sta entrando in questa diretta sta contribuendo a scrivere una pagina di storia importante per il nostro istituto ha detto ieri ai suoi compagni il promotore dell'assemblea on line, Simone Vona Benvenuti a tutti, docenti e alunni. L'istituto "Alessandro Volta" è tra i primi istituti in tutta Italia ad essere riuscito a riconoscere il diritto di assemblea ai propri alunni. Ho puntato tanto su questo progetto perché garantire la comunicazione fra noi studenti in un periodo così difficile è fondamentale».

L'istituto sarà tra i primi a essersi mosso, dunque, per riconoscere l'assemblea d'istituto on line ai suoi alunni.

La dirigente scolastica, la professoressa Patrizia Carfagna ha approvato il progetto portato avanti da Simone Vona scrivendo così una pagina di storia importantissima in un periodo così complicato.