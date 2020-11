Nasce l'Interact Bonifax di Anagni patrocinato dal Rotary Club di Fiuggi. Nei giorni scorsi presso l'agriturismo Casale Verde Luna di Piglio si è svolta la visita ufficiale del Governatore del distretto 2080 Lazio e Sardegna, Giovambattista Mollicone al Rotary Club di Fiuggi. Molte le autorità rotariane presenti tra cui il segretario distrettuale D'Erme, il presidente della commissione distrettuale grandi eventi Vito De Pasquale. La visita del governatore Mollicone è stata caratterizzata dalla firma e consegna della carta costitutiva ai ragazzi dell'Interact Bonifax con sede in Anagni.

Il governatore Mollicone dopo aver consegnato la carta costitutiva ai giovani studenti del liceo Leoniano dell'istituto scolastico Bonifacio VIII di Anagni ha donato a ogni studente la spilletta dell'Interact Bonifax a partire dalla commossa neo presidente Michela Colatosti, dal vicepresidente Manuel Caliciotti, per proseguire con il tesoriere Ludovica Cataldi, il segretario Ludovica Gabriele e poi i membri del consiglio direttivo: Ilaria Patriarca, Francesco Vespa, Giacomo Recine, Christian Bianco, Alessandra Pierron, Francesca Cinelli, Alessia Colonna, Giulietta Romiti, Giulia e Iacopo Caliciotti.

Mollicone ha illustrato lo scopo del Rotary che è quello di incoraggiare e promuovere l'ideale di servizio come base delle iniziative benefiche.

Nel corso della cerimonia si è tenuta anche la cosiddetta "Spillettatura" dei nuovi soci del Rotary club di Fiuggi fra cui Pierpaolo Arganelli, Salvatore Cataldi, Stefano Matturro, Rocco Picarazzi e Alessandra Di Legge. Il governatore ha elogiato l'attività svolta dal Rotary Club di Fiuggi invitando il presidente D'Anella a costituire anche il Rotaract per i giovani dai 19 ai 30 anni. La cerimonia è proseguita con la consegna di riconoscimenti da parte di Mollicone e del presidente D'Anella ad Anna Marsili per la levatura è l'importanza del lavoro svolto con la costituzione dell'Interact Bonifax, a Ennio Savoriti presidente della commissione distrettuale perl'organizzazione del congresso di giugno 2021 a Fiuggi, a Fabio Arcese presidente della commissione distrettuale dell'effettivo ed a Dario Celesti presidente della commissione distrettuale per la fellowship. L'evento si è concluso con il consueto scambio di doni fra il governatore G. Mollicone e il presidente del Rotary Club di Fiuggi A. D'Anella.