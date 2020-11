Bando rimborso spese per l'acquisto di libri di testo. Le domande entro il 18 dicembre. Possono accedere al contributo i residenti nella Regione Lazio con Isee in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 15.493,71 euro; frequenza nell'anno scolastico 2020/2021 negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, statali e paritari. La domanda va presentata tramite compilazione di apposito modello pubblicato sul sito del comune o ritirabile all'ufficio Servizi sociali unitamente ai seguenti allegati.

Attestazione Isee in corso di validità, certificazione Iban bancario o postale (la domanda deve essere effettuata dall'intestatario dell'Iban). Ed ancora elenco dei libri da acquistare fornito dalla scuola frequentata; fattura fiscale originale (non scontrini fiscali); dichiarazione sostituita di certificazione per il requisito della residenza e della frequenza scolastica (modello da ritirare all'ufficio Servizi sociali); copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di contributo (se maggiorenne può fare la domanda anche l'alunno stesso). Le famiglie aventi diritto hanno la possibilità di scegliere e di detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi l'importo loro assegnato anziché avvalersi dell'erogazione diretta del contributo.

Contributo che è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e libri di narrativa anche in lingua straniera, consigliati dalle scuole, sussidi digitali, software, programmi e sistemi operativi a uso scolastico. La domanda va consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune o inoltrata via PEC a boville.ernica.fr@pec.it entro e non oltre il prossimo 18 dicembre.