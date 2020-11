11 dosi di marijuana pronte per essere spacciate. La droga era occultata sotto il sedile, lato guidatore, di un'auto condotta da un giovane fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di Ausonia.

I carabinieri, dopo aver rinvenuto la sostanza in auto, hanno esteso la perquisizione all'abitazione del ragazzo, un 23enne del luogo. In casa sono stati rinvenuti due spinelli contenenti la medesima sostanza, tre trita erba, un pugnale, una katana ed alcuni vasetti in vetro intrisi di residui di marijuana. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 23enne è stato arrestato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente". Ad espletate formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.