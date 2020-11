"Ad oggi, 13 novembre, i pazienti positivi al Covid-19 sono 14, mentre i negativizzati sono 11: sette degli attuali positivi appartengono a due soli nuclei familiari, non abbiamo dati dalla Asl delle persone sottoposte a quarantena fiduciaria - così il sindaco Bellisario ha aggiornato i suoi concittadini sull'andamento della pandemia nel piccolo comune.

"Certo avremmo voluto vedere numeri più bassi, anche perché solo fino a qualche settimana fa non avevamo nessun paziente positivo nel nostro Comune - prosegue il primo cittadino che ricorda che sul territorio è attivo il COC per prestare assistenza alle persone ed alle famiglie in quarantena.