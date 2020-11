Ergastolo per Nicola Feroleto: questa la richiesta dei pm Maisto e Bulgarini per il papà di Gabriel Feroleto, dopo una dettagliata discussione in cui sono stati ricostruiti tutti i momenti di quella giornata e anche gli elementi di indagine che hanno portato al suo arresto e poco prima a quello della mamma di Gabriel, Donatella Di Bona, ieri condannata in primo grado - con abbreviato - a trent'anni.

Ora è attesa la discussione dell'avvocato Luigi D'Anna, per l'imputato, accusato di non aver impedito l'uccisione del piccolo Gabriel. Poi le discussioni di Alberto Scerbo, Giancarlo Corsetti, Luigi Montanelli e Carlo Perna.