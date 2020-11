Paura ieri mattina per una venticinquenne di Castelliri coinvolta in un incidente sulla superstrada Sora-Ferentino, all'altezza di Veroli, nel tratto tra Casamari e Giglio. La giovane è stata trasportata all'ospedale "Ss.ma Trinità" di Sora per le cure del caso.

Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto oltre agli operatori del 118 con l'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito.

La ricostruzione

Erano circa le 11 quando è avvenuto l'incidente.

Spaventoso lo scenario apparso ai primi soccorritori.

Immediatamente è stato contattato il 118. Il personale medico ha raggiunto la zona per soccorrere la conducente del veicolo che è finito contro il guard-rail.

Dopo le prime cure sul posto, la venticinquenne è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora.

Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare in direzione Ferentino, durante le operazioni di soccorso e rimozione della macchina. I rilievi, come detto, sono stati affidati ai militari.