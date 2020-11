Parte l'operazione di piantumazione di cinquecento alberi in città. Messe a dimora in zona Montecitorio le prime delle cinquecento piante che andranno a rinverdire, ossigenare, fare ombra e arricchire le aree pubbliche del territorio comunale. La

piantumazione è stata preceduta da un sopralluogo con cui sono stati individuati gli spazi dove piantare gli alberi. Le piante sono state acquistate con fondi comunali e con i contributi volontari dei cittadini, raccolti in occasione dell'evento "Cantine aperte 2019".

Come spiegato dall'assessore all'ambiente Elisa Guerriero, la scelta degli alberi è stata effettuata non solo in funzione della loro adattabilità al clima e al territorio, ma anche sulla base delle loro caratteristiche fito-depurative per la qualità dell'aria. I primi alberi si stanno piantando nei giardini pubblici di Montecitorio, area di recente allestimento, ampia, ma carente appunto di piante. Queste ultime faranno ombra, abbelliranno la zona, produrranno ossigeno e incrementeranno il verde nel popolato quartiere Montecitorio, dove le tante famiglie che vivono in appartamento potranno usufruire finalmente di giardini ombreggiati.

Gli alberi rappresentano una ricchezza, invece di tagliarli, come spesso accade quando si trovano in punti non idonei, bisogna piantarli cosicché producano ossigeno, consolidino il terreno con le loro radici, offrano ombra e arredino naturalmente parchi e giardini, oltre a interrompere spazi prolungati di cemento grigio.

Cinquecento alberi sono davvero tanti, ma a Ceprano non mancano spazi in cui metterli a dimora, per cui al termine dell'operazione, oltre ad essere rinverdite tante zone, sarà stato compiuto un passo avanti verso rispetto dell'ambiente e il miglioramento della qualità della vita.

L'operazione green è utile anche in termini educativi in quanto è da esempio per i giovani, rappresenta un segnale forte a favore della vita e della salute. Dopo giardini e parchi pubblici, si passerà alle aree che circondano le scuole e in quelle in cui, per motivi di sicurezza, gli alberi sono stati tagliati.