Il segretario comunale di Sora, la dottoressa Rita Riccio, ha nominato il responsabile unico del procedimento e il gruppo di lavoro per l'intervento infrastrutturale "messa in sicurezza incrocio via Cellaro/via Pozzo Pantano".

L'incrocio di via Cellaro sarà presto più sicuro. I residenti dell'importante e trafficata arteria viaria aspettano da molti anni i lavori sulla strada teatro di molti incidenti, anche mortali.