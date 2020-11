"Vi comunico che abbiamo avuto 24 nuovi casi di positivi con 27 nuove guarigioni - così il sindaco Roberto De Donatis nel consueto aggiornamento sull'andamento della pandemia da Covid in città.

"Abbiamo anche constatato che nell'elenco delle persone che avevano contratto il virus sono presenti nostre concittadine che nel corso degli ultimi giorni sono venute a mancare e pertanto l'elenco dei decessi della seconda ondata della pandemia sale da 3 a 8 - prosegue il primo cittadino - tengo a precisare che questo dato non si riferisce alle ultime 24 ore ma ad un lasso di tempo degli ultimi 15 giorni.

Erano pazienti che hanno contratto il virus, avevano un quadro clinico complicato ed erano ricoverate presso l'ospedale Spaziani di Frosinone. Esprimo il mio cordoglio personale e di tutta la città ai familiari che non hanno potuto stringere i loro cari nel momento estremo.

Alla luce di queste ulteriori considerazioni preciso che il numero totale degli attualmente positivi nella nostra città corrisponde a 333. "

Poi il sindaco precisa: "Voglio inoltre chiarire la posizione dell'amministrazione in merito al divieto di partecipazione del settore abiti usati all'odierno mercato settimanale che si è svolto in verità in grande ordine e rispetto delle prescrizioni di sicurezza in materia anticovid. Non è una discriminazione, ma una necessità legata al dover liberare Lungoliri Rosati per il deflusso veicolare, che normalmente richiede un impegno maggiore della polizia locale. E' intenzione di questa amministrazione spostare il settore panni usati su via Roccatani, prolungando l'attuale continuità del mercato su una strada che non è interessata dall'intensità di traffico di via Lungoliri Rosati. la carenza cronica di personale nel corpo dei vigili, acuita dai tre casi di covid, ha imposto un'ottimizzazione delle forze in campo. Contiamo di risolvere in breve tempo con questo spostamento il problema, garantendo anche agli operatori di questo settore di poter tornare a lavorare presto a Sora."