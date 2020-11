Nei giorni scorsi, dopo una riunione con il direttore tecnico della farmacia comunale di via Piemonte, il sindaco Roberto De Donatis si è attivato per predisporre i tamponi veloci domiciliari a un costo contenuto per i cittadini.

Ciò sarà possibile grazie ad un sostegno da parte del Comune per coprire la spesa per la fascia di cittadini con disagio socio economico, già a carico dei servizi sociali.